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19:21, 17 декабря 2024Мир

НАТО займется координацией военной помощи Украине вместо США

Reuters: НАТО взяла на себя координацию военной помощи Украине вместо США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Roland Balik / U.S. Air Force photo / Reuters

Страны НАТО взяли на себя координацию доставки военной помощи на Украину вместо США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Несмотря на то что этот шаг был запланирован заранее, он откладывался несколько месяцев. Многие расценивают его как попытку защитить процесс вооружения Киева от возможной приостановки поставок при администрации избранного президента Дональда Трампа.

При этом, по словам неназванных дипломатов, передача полномочий НАТО будет иметь ограниченный эффект. Это связано с тем, что США являются главным поставщиком вооружений Киеву среди всех стран альянса. Если Трамп прекратит помогать Украине, эффекта от нового шага будет немного.

Ранее стало известно, что Трамп в ходе встречи в Париже 7 декабря заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не поддерживает вступление Киева в НАТО.

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