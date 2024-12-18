В Госдуме ответили на жалобы футболиста на стоимость продуктов в России

Депутат Свищев: футболисту Комличенко должно быть стыдно за жалобы на цены

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил на жалобы нападающего «Ростова» Николая Комличенко на стоимость продуктов в России. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Политик заявил, что футболисту должно быть стыдно за подобные высказывания. Он посоветовал Комличенко играть лучше и получать больше. «Пусть Николай живет скромнее. Если он такой фанат помидоров, то их можно найти по нормальным ценам», — посчитал Свищев.

Ранее Комличенко заявил, что в шоке от цен на продукты в России. Он назвал стереотип о том, что футболисты могут позволить себе все, устаревшим.

Комличенко выступает за «Ростов» с 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий забил шесть голов и сделал три результативные передачи.