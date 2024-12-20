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09:08, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

Налоговая потребовала у популярного российского блогера выплатить миллион рублей

Mash: налоговая потребовала от блогера Влада А4 оплатить долг в 972 тыс. рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Популярный российский блогер Влад Бумага, известный, как Влад А4, задолжал налоговой почти миллион рублей. Об этом сообщает Mash в Telegram.

В сообщении говорилось, что блогер должен оплатить 972 тысячи рублей в качестве налога на прибыль двух его компаний — «Ачетыре» и «Пицца плюс». Также, утверждало издание, Бумаге требуется выплатить четыре автомобильных штрафа в размере 500 рублей.

Позднее Mash удалил сообщение о налоговой задолженности блогера.

Ранее стало известно, что блогершу Валерию Чекалину, известную как Лерчек, разыскивают судебные приставы. Причиной стали неоплаченные автомобильные штрафы за превышение скорости, которые она получила в сентябре.

До этого сообщалось, что супруг Чекалиной, блогер Артем Чекалин, задолжал налоговой 734 тысячи рублей. Отмечалось, что он находился под домашним арестом.

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