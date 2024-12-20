Задержанную из-за петарды школьницу отправили в психбольницу после насилия сокамерниц

«Лента.ру»: школьницу отправили в психбольницу после насилия сокамерниц

15-летнюю школьницу Алису (имя изменено) из Балашихи, задержанную больше года назад за самодельную петарду, отправили в психиатрическую больницу после насилия сокамерниц, сообщила «Ленте.ру» семья девушки. Родственники также считают, что следствие намеренно затягивается и идет с нарушениями.

Родственники утверждают о нарушениях во время следствия

В ноябре 2023 года Алису задержали, вызвав в школу под предлогом того, что нужно разобраться с оценками. Там ее ждали правоохранители, которые начали беседу без представителей несовершеннолетней. У нее нашли петарду, которую она купила на маркетплейсе, чтобы снять видео для соцсетей. Само пиротехническое средство она переделала, пересыпав во втулку для туалетной бумаги. За это Алисе вменяют подготовку к убийству двух и более лиц. Следствие назвало этот предмет «самодельным взрывным устройством» (СВУ), однако экспертиза этого не подтвердила (документ есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Вызванная [во время обыска] на место собака на предмет как на взрывчатое вещество не отреагировала, взрывотехническая экспертиза впоследствии также подтвердила слова дочери мать Алисы

Кроме того, девушку обвиняют в участии в террористических организациях, поскольку они общалась со сверстниками в нескольких группах в соцсетях. По версии следствия, эти паблики были террористическими, хотя запрос в Минюст о проверке этой информации следователь направил только спустя почти год после начала разбирательства. Эти ресурсы также не были заблокированы на территории России по запросу контролирующих органов, соответствующее подтверждение предоставил Роскомнадзор (документ есть в распоряжении «Ленты.ру»).

«Следствием приложена анкета, якобы подтверждающая, что моя дочь — участник запрещенного движения. Но даже не представлено доказательств, что эту анкету написала моя дочь, ссылаясь лишь на то, что в анкете для контакта указан юзернейм моей дочери», — объяснила мать Алисы.

Сокамерницы издевались над Алисой в СИЗО

Родственники также рассказали, что три несовершеннолетние сокамерницы Алисы жестоко издевались над ней в СИЗО.

Ее избивали, принуждали к самоубийству, удаляли волосы на голове кремом для депиляции и подвергали сексуализированному насилию посторонними предметами

О последнем девушка долгое время молчала и боялась сообщить близким. Родственники также считают, что записи с камер видеонаблюдения, где были зафиксированы издевательства, намеренно стерли.

«Следственный комитет на мое заявление о преступлении не отреагировал до сих пор, прокуратура сослалась на несуществующий, видимо, документ, что делом занимается УВД, а УВД ответило, что материал, не поступал. (…) В итоге направили лишь объяснения о нескольких оплеухах, чтобы состав преступления не превышал административного наказания и не понес дополнительных проблем сотрудникам ФСИН», — рассказала мама девушки.

Сама Алиса спустя некоторое время подробно рассказала о происходящем с ней в заявлении (документ есть в распоряжении «Ленты.ру»). Из него следует, что на девушку долгое время оказывали психологическое давление, портили выполненные домашние задания, которые ей передавали из школы, унижали ее человеческое достоинство, регулярно избивали. По просьбе самой девушки, переданной родственниками, «Лента.ру» не будет подробно описывать сцены издевательств.

Издевательства привели к психическим проблемам у школьницы

Родственники рассказали, что Алису все же через некоторое время перевели в другую камеру. По их словам, это произошло только после предыдущей публикации «Ленты.ру» об этом деле.

В результате всех этих действий моя дочь получила по мимо физических зверств еще и психическое расстройство. На этом основании следствие затребовало помещение ее в стационар специализированного типа, с аргументацией, что мою дочь никто не обижал, а она сама из хулиганских побуждений себя истязала, игнорируя заявление у себя в столе о преступлении против нее мать Алисы

Сейчас Алиса находится в психиатрической больнице. Согласно заключению специалистов Национального медицинского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, ее нынешний диагноз мог возникнуть во время нахождения в СИЗО.

Родственники предполагают, что Алису специально отправили в психиатрическую больницу на лечение, поскольку в таком случае спустя полгода дело бы автоматически завершилось. Однако мама девушки обжаловала решение, потому что не согласна с выводами экспертизы, на основании которой ее дочь поместили на лечение.

«Решение я обжаловала, но прокурор, не читая рецензию, сказала, что оснований не доверять экспертизе нет и попросила оставить решение суда первой инстанции в силе, на что судья изменила решение суда на перемещение в специализированный стационар. В рецензии [к экспертизе] эксперт указывает, что она оформлена с нарушением федерального закона (ФЗ) и считается не подписанной экспертами, то есть не может быть доказательством. Экспертов не приглашали», — объяснила она.

По закону расследование должно быть завершено в течение 12 месяцев, но в исключительных случаях руководитель Следственного комитета может его продлить, как и произошло в случае с Алисой. Сейчас расследование продлено до 15 месяцев, но и этот срок не окончательный, отметила мама Алисы. Следствие будут вынуждены продлить, поскольку по прогнозам врачей лечение будет долгим.

Максимальный допустимый срок нахождения под стражей — 18 месяцев, к нему же относится и содержание в больнице. После этого Алису могут отправить домой, а следователь будет либо продлевать следствие, либо выходить в суд, который может вернуть дело на доследование, объяснила мама девочки. Также она добавила, что после окончания лечения суд на основании новой экспертизы может вновь отправить Алису на лечение на неопределенный срок.

Сейчас Алиса находится уже больше года под стражей. По вменяемым статьям ей грозит до десяти лет лишения свободы. «Лента.ру» обратилась за комментариями в Следственный комитет и ФСИН, но к моменту публикации материала не получила ответа.