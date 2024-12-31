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13:01, 31 декабря 2024Из жизни

Криптомиллиардер стал «отцом» бегемотихи

NYP: основатель криптовалюты Ethereum Бутерин стал «отцом» бегемотихи Му Денг
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Канадский криптомиллиардер и основатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин стал «приемным отцом» бегемотихи Му-Денг, пожертвовав на ее содержание в тайском зоопарке Као-Кхео 290 тысяч долларов. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Бутерин в прошлом году посетил Таиланд, где и познакомился с пятимесячной Му-Денг, чье имя переводится как «прыгучий поросенок». Предприниматель впечатлился заботой о животных. Вместе с пожертвованием он отправил письмо руководству зоопарка.

«Я с нетерпением жду возможности увидеть Му-Денга в ее долгой жизни и процветании», — написал он.

В ноябре Му-Денг предсказала, что президентом США станет Дональд Трамп.

Вот это да!
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