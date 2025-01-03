Стало известно о росте тарифов ЖКХ в 2025 году

В России тарифы на ЖКУ увеличат почти на 12%

С 1 июля этого года вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги — среднем, индексация составит 11,9 процента. Об этом сообщает портал «Банки.ру», передает РИА Новости.

Отмечается, что изменения коснутся платежей за газ, электроэнергию воду и отопление.

Кроме того, в следующем году тарифы могут увеличиться на 5,4 процента, а еще через год – на 4,8 процента. Таких значений могут достичь, исходя из опыта прошлых лет. В 2023-м Минэкономразвития пообещало рост цен на ЖКУ только на 5,7 процента, а в итоге индексация получилась в два раза больше.

Ранее сообщалось, что более 60 процентов россиян недовольны работой своих управляющих компаний (УК). Лишь пять процентов респондентов оценили работу УК на отлично и девять процентов — на хорошо.