Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:01, 3 января 2025Экономика

Стало известно о росте тарифов ЖКХ в 2025 году

В России тарифы на ЖКУ увеличат почти на 12%
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

С 1 июля этого года вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги — среднем, индексация составит 11,9 процента. Об этом сообщает портал «Банки.ру», передает РИА Новости.

Отмечается, что изменения коснутся платежей за газ, электроэнергию воду и отопление.

Кроме того, в следующем году тарифы могут увеличиться на 5,4 процента, а еще через год – на 4,8 процента. Таких значений могут достичь, исходя из опыта прошлых лет. В 2023-м Минэкономразвития пообещало рост цен на ЖКУ только на 5,7 процента, а в итоге индексация получилась в два раза больше.

Ранее сообщалось, что более 60 процентов россиян недовольны работой своих управляющих компаний (УК). Лишь пять процентов респондентов оценили работу УК на отлично и девять процентов — на хорошо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Полковник назвал три приоритетные задачи России в зоне СВО

      Чубайс выпил водки и закусил селедкой

      Задержан обвиняемый по делу о гибели солиста One Direction

      В российском регионе уничтожили БПЛА

      Еще один беспилотник сбили в Брянской области

      В США произошло ДТП между роботакси и роботом-доставщиком

      Стало известно о длинных очередях машин на границе Калининграда с Польшей

      Стало известно о росте тарифов ЖКХ в 2025 году

      Захарова отреагировала на призыв Бербок убрать военные базы России из Сирии

      В Германии высказались о завершении конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше