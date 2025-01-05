«Вашингтон» поздравил Овечкина с 15-летием капитанства в команде

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» поздравил россиянина Александра Овечкина с 15-летием капитанства в команде. Пост с таким содержанием «Вашингтон» опубликовал в своем в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«15 лет в качестве нашего капитана», — говорится в сообщении «Вашингтона».

Ранее Овечкин сократил отставание от рекорда канадского нападающего Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 22 шайб. Очередной гола россиянин забил в матче «Вашингтон Кэпиталс» против «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором «Вашингтон» победил со счетом 7:4. Теперь на счету Овечкина 872 заброшенные шайбы, у Гретцки — 894.

Овечкин выступает за «Вашингтон» 20 лет, с 2005 года. Россиянин в 2004-м был выбран столичным клубом на драфте под первым номером. «Кэпиталс» — единственная команда российского форварда за карьеру в НХЛ. С ней он становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.