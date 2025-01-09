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15:01, 9 января 2025Наука и техника

Американские F-15 получат малозаметные ракеты LRASM

TWZ: истребители F-15 ВВС США получат новые противокорабельные ракеты LRASM
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Reuters

Истребители-бомбардировщики F-15E и F-15EX Военно-воздушных сил (ВВС) США получат новые малозаметные ракеты AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile — противокорабельная ракета большой дальности). Об этом сообщает The War Zone (TWZ).

«Арсеналы боевых самолетов ВВС США F-15E Strike Eagle и F-15EX Eagle II, похоже, будут пополняться ракетами AGM-158C LRASM. Самолеты F-15E и EX, вооруженные LRASM, значительно усилят ВВС в их способности поражать вражеские военные корабли, что может оказаться особенно ценным в любой будущей крупномасштабной войне на Тихом океане против Китая», — говорится в публикации.

Автор отметил, что Командование авиационных систем Военно-морских сил США объявило о намерении заключить контракт с компанией Lockheed Martin на интеграцию LRASM в варианте C-1 в арсенал F-15. Сейчас новую ракету могут нести только ударные самолеты F/A-18E/F Super Hornet и бомбардировщики B-1. Также специалисты работают над адаптацией LRASM для пуска с борта патрульного самолета P-8 Poseidon и отдельных вариантов малозаметных самолетов F-35.

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Как пишет издание, увеличенная грузоподъемность F-15 позволит нести большее количество LRASM. Ранее ВВС проводили тестовую установку пяти ракет JASSM, обладающих схожей массой и габаритами, на один F-15E.

Считается, что LRASM обладают высокой живучестью благодаря малозаметной конструкции и способности автоматически менять курс при выявлении средств противовоздушной обороны противника.

В сентябре Пентагон впервые показал фотографию истребителя пятого поколения F-35 с новыми противокорабельными ракетами LRASM. Самолет проходил испытания с ракетами на внешней подвеске.

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