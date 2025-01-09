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13:21, 9 января 2025Ценности

Ксения Бородина раскрыла заработок прозванного альфонсом жениха

Прозванный альфонсом жених Бородиной Сердюков зарабатывает 2-3 млн руб. в месяц
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Телеведущая Ксения Бородина раскрыла реальный заработок возлюбленного Николая Сердюкова, которого прозвали альфонсом в соцсетях. Сторис на эту тему опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Бородиной, которая регулярно защищает жениха от нападок общественности, он зарабатывает 2-3 миллиона [рублей] в месяц. «Это мало? Нет, это больше, чем 90 процентов россиян. Те, кто пишет про альфонса, вряд ли столько получают», — заявила знаменитость.

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В декабре прошлого года журналисты раскрыли стоимость подаренного Сердюковым помолвочного кольца Бородиной. По данным источника, украшение бренда Graff стоит около пяти миллионов рублей.

ЖЗЛ
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