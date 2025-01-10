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16:13, 10 января 2025Экономика

Новый выброс мазута обнаружили у берегов Кубани

В районе Тамани обнаружили новый очаг выброса нефтепродуктов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В районе поселка Тамань Темрюкского района обнаружен новый выброс мазута с выброшенной на мель кормы танкера «Волгонефть 239». Об очаге загрязнения у берегов Кубани сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Специалисты выяснили, что из этой части судна начался выход нефтепродуктов. На месте аварии находятся специалисты Морспасслужбы — они должны установить масштаб повреждений. Сотрудники спецслужб работают над локализацией разлива.

По данным Минтранса России, площадь масляного пятна достигает 2,8 тысячи квадратных метров. Дальнейшее распространение нефтепродуктов пытаются остановить при помощи боновых заграждений — затем мазут уберут с морской поверхности биосорбентом.

В район разлива направили пять судов, а также береговую спасательную службу со специальным оборудованием и техникой. Под водой корму танкера также осматривают водолазы.

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