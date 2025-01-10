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10:26, 10 января 2025Россия

Очевидцы рассказали о первых взрывах на территории завода в Ленобласти

Рабочий рассказал, что пожар на территории завода в Ленобласти начался с хлопков
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Daily Storm

Очевидцы рассказали о первых взрывах на территории завода в Гатчине Ленинградской области. По словам работника соседнего склада Сергея Устинова, пожар начался в 6 часов утра с хлопков, пишет 78.RU.

«В шесть [часов] утра у нас началась отгрузка машин, почувствовали запах гари и сначала этому значения не придали. А через пару минут услышали пару хлопков», — рассказал рабочий.

Еще один очевидец заметил густой столб дыма с дороги, когда ехал на работу — к соседствующим с местом происшествия складам. Мужчина исключил, что огонь может перекинуться на них, так как помещения оборудованы сертифицированной системой пожаротушения. При этом он отметил сильный запах лакокрасочных материалов на рабочем месте.

Как уточняет издание, специалисты проводят мониторинг качества воздуха на границе с жилой застройкой.

О возгорании на заводе по производству ацетона стало известно утром в пятницу, 10 января. Площадь возгорания достигла 1,9 тысячи квадратных метров, пожар локализовали. По предварительным данным, никто не пострадал — все рабочие успели покинуть зону пожара. Причиной пожара мог стать разлив химического вещества.

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