Один фруктовый сок резко подорожал

Экономист Абрамов: Апельсиновый сок подорожал почти на 60 процентов

В 2024 году апельсиновый сок J7 в России подорожал на 56 процентов. Об этом заявил создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, данный индекс, состоящий из 14 популярных продуктовых товаров, в декабре 2024 года увеличился на 11,5 процента относительно последнего месяца зимы 2023 года. Сельдь «Матиас» в минувшем году выросла в цене на 43,4 процента, сливочное масло «Домик в деревне» на 37,6 процента. Кроме того, подорожали молоко «Домик в деревне» (плюс 28,2 процента), подсолнечное масло «Олейна» (плюс 24 процента), самый дешевый белый хлеб (плюс 23,7 процента), черный чай «Акбар» (19,9 процента), куриные яйца «Окские» категории С1 (плюс 7,1 процента), бананы (плюс 6,7 процента) и куриные тушки (плюс 5,6 процента).

Уменьшилась стоимость конфет «Мишка косолапый» (минус 44 процента), моркови (минус 32,5 процента), детского мармелада Fruit-Tella (минус 11,1 процента) и плавленого сырного продукта «Фетакса» (минус 3,4 процента).

Ранее сообщалось, что за год продукты в России подорожали на девять-десять процентов. Ощутимее всего на инфляцию повлиял рост цен на овощи. Особенно подорожали картофель, капуста и сливочное масло.