Отец Зендеи прокомментировал новость о ее помолвке с Томом Холландом

Отец Зендеи назвал кучей мусора новость о помолвке актрисы с Томом Холландом

Отец актрисы Зендеи Казембе Аджаму Коулман опроверг информацию о помолвке звезды «Эйфории» и «Дюны» с ее коллегой и бойфрендом Томом Холландом. Слова мужчины передает издание Daily Mail.

По словам Коулмана, новости о том, что две звезды фильмов о Человеке-пауке решили сыграть свадьбу, не соответствуют действительности и являются выдумкой журналистов.

«Это просто бред, куча мусора от TMZ, я даже понятия не имею, о чем вы говорите. Очень сомневаюсь в этом», — заявил он, отказавшись от дальнейших комментариев.

Сами актеры пока не делали официальных заявлений, а слухи о предстоящем бракосочетании двух артистов появились после того, как сама Зендея появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус» с кольцом на безымянном пальце.

Ранее стало известно, что Том Холланд сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Зендее. Об этом первым сообщил портал TMZ, ссылаясь на свои источники.