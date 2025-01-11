Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 11 человек

CNN: По меньшей мере 11 человек стали жертвами лесных пожаров в Калифорнии

Возросло количество жертв лесных пожаров в штате Калифорния, США. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По данным судмедэкспертов округа Лос-Анджелес, жертвами стали по меньшей мере 11 человек. Предварительно, пятеро из них пострадали в районе Палисейдс, шестеро — при пожаре, получившем название «Итон», который бушует к северу от Пасадены.

Власти предупредили, что не смогут определить точное число жертв, пока следователи не получат возможность безопасно посещать районы, где есть оборванные линии электропередачи, утечки газа и другие опасности.

Ранее в январе последствия разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе показали из космоса. На спутниковых снимках видны полностью сгоревшие районы города, разрушенные дома и густой смог.