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09:39, 11 января 2025Мир

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 11 человек

CNN: По меньшей мере 11 человек стали жертвами лесных пожаров в Калифорнии
Алина Гостева
Алина Гостева
СюжетЛесные пожары:

Фото: David Ryder / Reuters

Возросло количество жертв лесных пожаров в штате Калифорния, США. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По данным судмедэкспертов округа Лос-Анджелес, жертвами стали по меньшей мере 11 человек. Предварительно, пятеро из них пострадали в районе Палисейдс, шестеро — при пожаре, получившем название «Итон», который бушует к северу от Пасадены.

Власти предупредили, что не смогут определить точное число жертв, пока следователи не получат возможность безопасно посещать районы, где есть оборванные линии электропередачи, утечки газа и другие опасности.

Ранее в январе последствия разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе показали из космоса. На спутниковых снимках видны полностью сгоревшие районы города, разрушенные дома и густой смог.

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