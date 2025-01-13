Девушка заметила странное поведение свекрови и выгнала ее из дома

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как заметила странное поведение будущей свекрови и выгнала ее из дома. Большинство комментаторов поддержали решение девушки.

Автор поста написала, что три года состоит в отношениях с молодым человеком. «Несколько месяцев назад его мать приехала в США из Индии и провела несколько месяцев в нашем доме. Все началось, когда я обнаружила, как она несколько раз рылась в моей одежде, затем я начала замечать, что моя одежда пропадает: она стала выбрасывать ее», — отметила рассказчица.

В итоге девушка поговорила с матерью возлюбленного и попросила прекратить трогать ее вещи. «Она заявила, что моя одежда слишком откровенная для той, кто станет членом ее семьи», — возмутилась героиня истории.

После разговора, как заметила рассказчица, женщина перестала выбрасывать ее вещи, а затем возобновила свою привычку. «Теперь она начала разрезать одежду», — пожаловалась она. В итоге девушка выгнала будущую свекровь из дома, сняв ей номер в отеле. «Теперь она возвращается в Индию, а мой парень хочет разорвать наши отношения», — заключила автор поста.

Комментаторы под постом поддержали решение героини истории. Многие отметили, что неуважительное поведение женщины уберегло девушку от замужества и тесной связи с ней.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как узнала неприятную правду о свекрови. После этого она запретила женщине общаться с внуком.