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06:01, 11 января 2025Интернет и СМИ

Девушка заметила странное поведение свекрови и выгнала ее из дома

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kinga Howard / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как заметила странное поведение будущей свекрови и выгнала ее из дома. Большинство комментаторов поддержали решение девушки.

Автор поста написала, что три года состоит в отношениях с молодым человеком. «Несколько месяцев назад его мать приехала в США из Индии и провела несколько месяцев в нашем доме. Все началось, когда я обнаружила, как она несколько раз рылась в моей одежде, затем я начала замечать, что моя одежда пропадает: она стала выбрасывать ее», — отметила рассказчица.

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В итоге девушка поговорила с матерью возлюбленного и попросила прекратить трогать ее вещи. «Она заявила, что моя одежда слишком откровенная для той, кто станет членом ее семьи», — возмутилась героиня истории.

После разговора, как заметила рассказчица, женщина перестала выбрасывать ее вещи, а затем возобновила свою привычку. «Теперь она начала разрезать одежду», — пожаловалась она. В итоге девушка выгнала будущую свекровь из дома, сняв ей номер в отеле. «Теперь она возвращается в Индию, а мой парень хочет разорвать наши отношения», — заключила автор поста.

Комментаторы под постом поддержали решение героини истории. Многие отметили, что неуважительное поведение женщины уберегло девушку от замужества и тесной связи с ней.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как узнала неприятную правду о свекрови. После этого она запретила женщине общаться с внуком.

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