УАЗ прекратил продавать «буханки» дешевле 1,5 миллиона рублей

Стоимость самого дешевого автомобиля «буханка» поднялась выше 1,5 млн рублей

В 2025 году Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) поднял цены на автомобили семейства СГР, которые более известны под названием «буханка», и теперь их нельзя купить дешевле 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает журнал Auto.ru.

В прошлом году стоимость УАЗ СГР в базовой версии с однорядной кабиной начиналась от 1,43 миллиона рублей, а теперь — от 1,52 миллиона. Завод прекратил выпуск моделей с двигателем «Евро-2», а та, что поставляется с двигателем «Евро-5», подорожала на 70 тысяч рублей.

Версия «буханки» на девять мест обойдется в 1,61 миллиона, за особо внедорожную «Экспедицию» просят 1,815 миллиона. Самую дорогую машину из модельного ряда предлагают купить за 2,37 миллиона рублей.

Летом прошлого года вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр выступил против производства «буханки», объяснив, что автомобиль критически устарел, непригоден к передвижению по дорогам общего пользования и не отвечает современным нормам безопасности, а кроме того, слишком дорог.

Однако представитель УАЗа напомнил, что адекватной замены разработанному более 60 лет назад автомобилю в России все равно нет, его конкуренты из списка внедорожников стоят гораздо больше, поэтому спрос на СГР не только не падает, а увеличивается.