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05:06, 15 января 2025Из жизни

Крокодил растерзал купавшегося в реке подростка

В Кении крокодил напал на 14-летнего мальчика, который купался в реке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Avinash Uppuluri / Unsplash

В Кении 14-летний мальчик, купавшийся в реке, стал жертвой крокодила. Об этом сообщает Tuko.

Ученик третьего класса Паскаль Окот из деревни Комоло, округ Сиайя, в начале января отправился с друзьями на берег реки Яла, чтобы порыбачить. Подростки ловили рыбу, а, закончив, решили искупаться перед возвращением домой. Мальчики были в воде, когда крокодил напал на Окота и стал тащить его под воду.

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Друзья не смогли помочь мальчику и побежали в деревню, чтобы позвать взрослых. Когда жители деревни пришли к реке, хищник уже растерзал Окота.

Спустя несколько часов селянам удалось вытащить останки мальчика из воды. «Это не первый случай, когда мы становимся свидетелями подобного нападения. Мы живем в постоянном страхе перед крокодилами», — пожаловалась жительница деревни Рут Ачиенг. Сотрудники Службы охраны дикой природы Кении начали операцию по поиску и уничтожению крокодила-людоеда.

Ранее сообщалось, что в Малайзии крокодил утащил под воду и растерзал рабочего, который рыбачил у реки. 49-летний Салим из населенного пункта Лутгон пропал в четверг, 19 декабря.

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