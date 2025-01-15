«Ленком» прокомментировал ситуацию с Дмитрием Певцовым

В «Ленкоме» заявили, что Дмитрий Певцов забрал трудовую из театра в 2021 году

В театре «Ленком» прокомментировали историю фото артиста Дмитрия Певцова, которое пропало из фойе. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «РИА Новости».

По сообщению источника, в театре сообщили, что фотография висела там по ошибке, а сам актер не служит в театре уже несколько лет. Представители «Ленкома» заявили, что Певцов забрал свою трудовую, так как был избран депутатом Госдумы, еще в 2021 году.

Также в театре уточнили, что артист негативно высказывался в адрес бывшего места работы. Известно, что на этом фоне ведущие артисты в конце ноября даже провели собрание, признав неэтичными заявления Певцова.

Ранее стало известно, что Дмитрий Певцов сообщил о расставании с «Ленкомом», заявив, что театр в его услугах больше не нуждается.