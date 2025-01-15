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13:11, 15 января 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили об обходящих способы защиты мошенниках

IT-эксперт Бедеров: Мошенники стали обходить двухфакторную аутентификацию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники стали обходить способы защиты, в частности двухфакторную аутентификацию. Об этом россиян предупредил директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров, его комментарий передает РИА Новости.

IT-эксперт рассказал, что двухфакторная аутентификация эффективна в случае фишинга, но не гарантирует абсолютную безопасность онлайн-данных. Бедеров отметил, что для обхода этого способа защиты аферисты начали использовать специальные боты, которые имитируют процесс ввода одноразового пароля.

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По словам специалиста, хакеры заражают устройства пользователей ботом, который получает доступ ко всем уведомлениям в реальном времени. Также они могут применять методы социальной инженерии, чтобы убедить жертву передать им одноразовый код.

Помимо этого, как сообщил эксперт, злоумышленники создают фейковые страницы, копирующие сайты банков, и заманивают туда россиян через поддельные электронные письма. После перехода жертвы на мошеннический ресурс бот получает доступ к ее личным данным, которые используются для входа в настоящую учетную запись в банке, пояснил Бедеров.

Для защиты от злоумышленников эксперт посоветовал проводить дополнительную проверку, например, использовать приложение-аутентификатор, а также следить за входами в личные аккаунты. В случае подозрительных попыток авторизации он рекомендовал сразу менять пароли и завершать активные сеансы.

Ранее стало известно, что участились случаи кражи денежных средств со счетов физических лиц на маркетплейсах.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

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