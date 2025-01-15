Россиян предупредили об обходящих способы защиты мошенниках

IT-эксперт Бедеров: Мошенники стали обходить двухфакторную аутентификацию

Мошенники стали обходить способы защиты, в частности двухфакторную аутентификацию. Об этом россиян предупредил директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров, его комментарий передает РИА Новости.

IT-эксперт рассказал, что двухфакторная аутентификация эффективна в случае фишинга, но не гарантирует абсолютную безопасность онлайн-данных. Бедеров отметил, что для обхода этого способа защиты аферисты начали использовать специальные боты, которые имитируют процесс ввода одноразового пароля.

По словам специалиста, хакеры заражают устройства пользователей ботом, который получает доступ ко всем уведомлениям в реальном времени. Также они могут применять методы социальной инженерии, чтобы убедить жертву передать им одноразовый код.

Помимо этого, как сообщил эксперт, злоумышленники создают фейковые страницы, копирующие сайты банков, и заманивают туда россиян через поддельные электронные письма. После перехода жертвы на мошеннический ресурс бот получает доступ к ее личным данным, которые используются для входа в настоящую учетную запись в банке, пояснил Бедеров.

Для защиты от злоумышленников эксперт посоветовал проводить дополнительную проверку, например, использовать приложение-аутентификатор, а также следить за входами в личные аккаунты. В случае подозрительных попыток авторизации он рекомендовал сразу менять пароли и завершать активные сеансы.

Ранее стало известно, что участились случаи кражи денежных средств со счетов физических лиц на маркетплейсах.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.