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14:49, 15 января 2025Интернет и СМИ

В работе популярного интернет-магазина произошел масштабный сбой

В работе AliExpress произошел масштабный сбой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Serene Lee / Globallookpress.com

В работе популярного интернет-магазина AliExpress произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

По состоянию на 14:50 по московскому времени на проблемы в работе сайта AliExpress пожаловались более 2,3 тысячи пользователей. Большинство жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Пользователи пожаловались на проблемы с входом в аккаунт AliExpress и показом товаров, а также на исчезновение купленных товаров из вкладки с отслеживанием.

Российские пользователи вечером во вторник, 14 января, столкнулись с масштабным сбоем в работе Рунета. Они пожаловались на то, что интернет-страницы ряда популярных сайтов не открывались, не работали и некоторые мобильные приложения. Позже в Роскомнадзоре сообщили, что было «установлено кратковременное нарушение связности».

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