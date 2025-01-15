Власти российского региона захотели уточнить правила содержания домашних животных

В Башкирии уточнят правила содержания домашних животных

Спикер Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев пообещал уточнить правила содержания домашних животных. Слова политика приводятся в Telegram-канале регионального парламента.

По его словам, больше всего вопросов граждане задают об ограничении количества собак и кошек, которых можно содержать в частном секторе и квартирах.

«В Госсобрание поступает большое количество обращений по вопросу содержания и выгула домашних животных. (...) Чтобы избежать домыслов и неправильных трактовок, надо дать четкие разъяснения. В ближайшее время проведем брифинг и все расскажем», — пояснил Толкачев.