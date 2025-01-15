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13:07, 15 января 2025Из жизни

Женщина подожгла дом с людьми с помощью чипсов

В США женщину приговорили к 12 годам тюрьмы за поджог дома с помощью чипсов
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Patricia Williams

Patricia Williams. Фото: Greene County Jail

В штате Миссури, США, Патрисию Уильямс приговорили к 12 годам тюрьмы за то, что она пыталась сжечь дом с людьми. Об этом пишет New York Post.

В августе 2023 года Уильямс попала на камеры видеонаблюдения, когда покупала бензин на заправочной станции. После она перелила его в бутылку из-под сладкой газировки и пришла домой. Для поджога женщина выбрала прачечную комнату, кинула лежащее там белье на пол и высыпала на него кукурузные чипсы Takis. Облив получившуюся кучу бензином, она подожгла ее.

В тот момент в доме находились еще три человека. Они не пострадали и сообщили об Уильямс в полицию. Как рассказывали свидетели, когда женщину задерживали, ее лицо было испачкано сажей. На допросе Уильямс призналась, что устроила пожар с помощью пачки Takis намеренно. По ее словам, она знала, что жирные чипсы быстро загорятся.

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Во время судебного разбирательства оказалось, что у полиции было несколько ордеров на арест Уильямс по другим делам. 7 января женщину приговорили к тюремному заключению. До сих пор неизвестно, в каких отношениях Уильямс была с людьми, находящимися в доме в момент поджога.

Ранее сообщалось, что в Японии задержали бывшего сотрудника пожарной охраны города Инасики, префектура Ибараки, который признался в десяти поджогах. На допросе мужчина призналась, что сделал это ради борьбы со стрессом.

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