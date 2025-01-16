Россияне стали реже брать микрозаймы для одной цели

Moneyman: спрос на микрозаймы для погашения кредитов в РФ упал до минимума

Спрос на микрозаймы для погашения ранее взятых кредитов среди россиян упал до минимума за последние пять лет. Об этом со ссылкой на данные сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) сообщает РИА Новости.

О том, что россияне стали реже брать микрозаймы, свидетельствует падение количества запросов. С 2020 года их число упало более чем в 2,5 раза — до 3,9 процента.

По словам гендиректора Moneyman Александра Пустовита, получить кредит стало намного сложнее. Существенная часть граждан с потенциальной будущей потребностью в займах на перекредитование столкнулась с отказами в банках или МФО.

Рекордные значения по количеству взятых займов с целью погашения иных кредитов объясняют отложенным спросом после пандемийного 2020 года. В 2022 году показатели начали снижаться на фоне роста ключевой ставки и ужесточения банками скоринговых политик. Позднее на тренд повлияли планомерно усиливающиеся ограничения на выдачу кредитов заемщикам, имеющим высокую долговую нагрузку со стороны ЦБ.

Российские микрофинансовые организации (МФО) стали заманивать клиентов по-новому, предлагая им так называемые беспроцентные займы. К такому способу начали прибегать на фоне ужесточения руководством Центробанка лимитов по новым выдачам заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Компании пользуются невысокой финансовой грамотностью и невнимательностью россиян при составлении подобных договоров, на деле продолжая навязывать клиентам микрозаймы с очень высокими процентными ставками.