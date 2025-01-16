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09:30, 16 января 2025Экономика

Россияне стали реже брать микрозаймы для одной цели

Moneyman: спрос на микрозаймы для погашения кредитов в РФ упал до минимума
Вячеслав Агапов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Спрос на микрозаймы для погашения ранее взятых кредитов среди россиян упал до минимума за последние пять лет. Об этом со ссылкой на данные сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) сообщает РИА Новости.

О том, что россияне стали реже брать микрозаймы, свидетельствует падение количества запросов. С 2020 года их число упало более чем в 2,5 раза — до 3,9 процента.

По словам гендиректора Moneyman Александра Пустовита, получить кредит стало намного сложнее. Существенная часть граждан с потенциальной будущей потребностью в займах на перекредитование столкнулась с отказами в банках или МФО.

Рекордные значения по количеству взятых займов с целью погашения иных кредитов объясняют отложенным спросом после пандемийного 2020 года. В 2022 году показатели начали снижаться на фоне роста ключевой ставки и ужесточения банками скоринговых политик. Позднее на тренд повлияли планомерно усиливающиеся ограничения на выдачу кредитов заемщикам, имеющим высокую долговую нагрузку со стороны ЦБ.

Российские микрофинансовые организации (МФО) стали заманивать клиентов по-новому, предлагая им так называемые беспроцентные займы. К такому способу начали прибегать на фоне ужесточения руководством Центробанка лимитов по новым выдачам заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Компании пользуются невысокой финансовой грамотностью и невнимательностью россиян при составлении подобных договоров, на деле продолжая навязывать клиентам микрозаймы с очень высокими процентными ставками.

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