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12:55, 16 января 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали бывшего главу района по подозрению в мошенничестве

В Дагестане задержали бывшего главу района по подозрению в мошенничестве
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Дагестане задержали бывшего главу Дахадаевского района по подозрению в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, в 2015-2016 годах подозреваемый незаконно переоформил право аренды четырех земельных участков из собственности республики на подконтрольную ему компанию. Земли общей площадью 1916 гектаров и стоимостью более 164 миллионов рублей расположены на территории Дербентского и Каякентского районов.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также проводятся следственные действия на закрепление доказательной базы и установление возможных иных лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что в российском регионе директора турагентства обвинили в обмане 400 туристов.

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