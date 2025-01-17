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10:14, 17 января 2025Наука и техника

Стало известно о планах SpaceX на следующий запуск Starship

Бизнесмен Маск: Ничто не указывает на перенос восьмого пуска Starship
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Пока ничто не указывает на необходимость переноса восьмых летных интеграционных испытаний многоразовой транспортной системы Starship. Об этом из заявления основателя компании SpaceX Илона Маска стало известно изданию SpaceNews.

Бизнесмен прокомментровал седьмые летные испытания Starship, в ходе которых была поймана первая ступень системы и утеряна вторая.

«Помимо очевидной двойной проверки на наличие утечек, мы добавим пожаротушение к баку с топливом и, вероятно, увеличим площадь вентиляционного отверстия. Пока ничто не указывает на то, что следующий запуск следует отложить на следующий месяц», — заявил предприниматель.

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Издание допускает, что Федеральное управление гражданской авиации США может не согласиться с планами Маска и будет заинтересовано в проведении детального расследования обстоятельств инцидента, в результате чего следующий запуск Starship может быть отложен на несколько месяцев.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск в сети X поздравил своего конкурента — основателя Blue Origin Джеффа Безоса — с успешным первым запуском ракеты New Glenn.

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