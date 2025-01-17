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21:19, 17 января 2025Россия

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Нижегородской области

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области произошел взрыв газа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

ЧП случилось в двухэтажном строении. В одной из квартир обрушились стена и потолок, в здании начался пожар.

По предварительной информации, пострадавших нет. Однако не исключено, что под завалами могут находиться люди.

6 января произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Петрозаводске. Из-за хлопка газовоздушной смеси обрушилась межкомнатная стена в одной из квартир. В городе ввели режим ЧС муниципального уровня.

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