Россиянка встретила Новый год с фекальным фонтаном

Жительница Якутска столкнулась с фекальным фонтаном в Новый год

Жительница Якутска встретила Новый год с фекальным фонтаном. Последствия коммунальной аварии в квартире горожанки не устраняют уже больше полумесяца, передает портал 14.ru .

Зловонным выдалось начало года у жительницы свежепостроенного дома по улице Чернышевского. Жилье было куплено в ипотеку всего два года назад. Ремонт в квартире якутянка с мужем провела совсем недавно, а прежде семья с двумя детьми ютилась в съемной. Трубы канализации проходят прямо под квартирой пострадавшей. В Новый год они промерзли и лопнули, из-за чего в ванной наверху забил сточный фонтан. Экскрементами залило всю квартиру.

В тот же день, когда прорвало трубу, сантехники управляющей компании ее разморозили. На составление акта залива ушло куда больше времени — инженер пришел только 9 января. В УК пояснили, что регламент это не нарушает, ведь причина аварии была оперативно устранена. Хозяйка с этим не согласилась и составила акт самостоятельно. Ущерб, по расчетам оценщиков, составил 300 тысяч рублей. Следом женщина обратилась в Роспотребнадзор и городскую прокуратуру.

Не успела приехать клининговая служба, как в квартире случился повторный потоп. С предыдущего прошло лишь три дня. Сантехники вновь провели разморозку, однако в этот раз к пострадавшим прибыл еще и инженер. Он осмотрел место происшествия и пообещал составить акт, но только после праздников. Однако акт оказался не готов и 10-го числа — вместо него женщине предложили бесплатную уборку. Между тем в Роспотребнадзоре оценили масштаб аварии и заключили, что одной заменой ламината здесь не обойтись — в залитой квартире придется ломать полы. Также в ведомстве пообещали предоставить результаты проверки на микроэлементы.

Все эти дни квартира так и стояла в грязи. Собственница опасалась, что без видимых последствий затопления не сможет доказать вину УК, и, как оказалось, не зря — разговор с руководством не заладился. Женщина придала дело огласке, рассказав обо всем в соцсетях. 10 января в доме случился третий по счету потоп — прорвало ту же самую трубу, но в этот раз залило целый подъезд. Очередной потоп вынудил пострадавшую обратиться в прокуратуру и суд.

Ранее фекальный фонтан забил в другом российском городе, Астрахани. Проблемы с коммуникациями на участке начали проявляться еще в начале дорожных работ. но промедление коммунальщиков лишь усугубило ситуацию. В мороз фекальные потоки заледенели и превратились в каток.