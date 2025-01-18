Бывший министр экологии оценил риски для здоровья при отдыхе на Черном море

Академик Данилов-Данильян: При купании после разлива мазута можно получить ожоги

Сложно дать точную оценку рискам для здоровья при отдыхе на Черном море в тех зонах, которые пострадали от разлива мазута, так как загрязнение носит очаговый характер. Об этом рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН, экс-министр экологии страны Виктор Данилов-Данильян, передает РБК.

По его словам, в этом сезоне в связи с произошедшим спрос на курорты Краснодарского края, вероятно, упадет, так как россияне не хотят рисковать и предпочтут для отдыха другие места.

«Сейчас сказать о том, как будут выглядеть пляжи в конце мая месяца, могут себе позволить только уж очень смелые до безрассудности граждане. Если у них, конечно, нет материального интереса говорить то, что они говорят», — заметил Данилов-Данильян.

Он напомнил, что мазут не растворяется в воде, так что при соприкосновении кожи с веществом возможны ожог, аллергическая реакция и даже экзема. В связи с этим академик РАН посоветовал соблюдать осторожность и тщательно вбирать место для купания.

Ранее в Госдуме назвали безопасные для отдыха места у Черного моря после разлива мазута. Депутат Георгий Арапов сообщил, что на территориях дальше Анапы не фиксировали больших выбросов мазута, так что лучше отдавать предпочтение местам в противоположной стороне от расширения мазутного пятна.