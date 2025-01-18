Опубликованы показания Дурова на первых слушаниях во Франции

Дуров заявил суду, что понял важность модерации Telegram после ареста во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что осознал важность мер против использования мессенджера преступниками после задержания и ареста во Франции. Показания бизнесмена на первых слушаниях по существу, состоявшихся в декабре 2024 года, опубликовал телеканал France Info.

«Именно находясь под стражей в полиции, я осознал серьезность всех этих фактов», — признал предприниматель. Отмечается, что Дуров также пообещал «улучшить процедуры модерации».

Комментируя инкриминируемую ему причастность к нарушениям закона пользователями мессенджера, бизнесмен заявил, что злоумышленники «наносят вред бизнесу и репутации Telegram». «Telegram не создавался для того, чтобы быть платформой для преступников», — подчеркнул Дуров.

Ранее стало известно, что доходы мошенников упали после заявления основателя Telegram Павла Дурова о том, что мессенджер раскрывает властям данные преступников.