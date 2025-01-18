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00:49, 18 января 2025Интернет и СМИ

Опубликованы показания Дурова на первых слушаниях во Франции

Дуров заявил суду, что понял важность модерации Telegram после ареста во Франции
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что осознал важность мер против использования мессенджера преступниками после задержания и ареста во Франции. Показания бизнесмена на первых слушаниях по существу, состоявшихся в декабре 2024 года, опубликовал телеканал France Info.

«Именно находясь под стражей в полиции, я осознал серьезность всех этих фактов», — признал предприниматель. Отмечается, что Дуров также пообещал «улучшить процедуры модерации».

Комментируя инкриминируемую ему причастность к нарушениям закона пользователями мессенджера, бизнесмен заявил, что злоумышленники «наносят вред бизнесу и репутации Telegram». «Telegram не создавался для того, чтобы быть платформой для преступников», — подчеркнул Дуров.

Ранее стало известно, что доходы мошенников упали после заявления основателя Telegram Павла Дурова о том, что мессенджер раскрывает властям данные преступников.

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