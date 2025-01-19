В США заблокировали TikTok

TikTok ограничил доступ для американцев

В США заблокировали сервис коротких видео TikTok. Приложение также не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple. Об этом сообщает ТАСС.

«Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok», — говорится в уведомлении при попытке зайти в приложение.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует подписать указ об отсрочке запрета TikTok на 90 дней. Он отметил, что его администрации нужно разобраться в ситуации с запретом TikTok.

17 января стало известно, что Верховный суд США поддержал закон, способный привести к запрету в Соединенных Штатах социальной сети TikTok, если китайская компания ByteDance не продаст платформу американским собственникам.