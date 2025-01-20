Частный детектив назвала неочевидный признак неверности партнера

Детектив Крофтс назвала использование наличных денег возможным признаком измены

Частный детектив, специализирующаяся на вычислении изменников, рассказала, что неверных партнеров нередко выдает нежеланием платить банковской картой. Этим секретом она поделилась в своем аккаунте TikTok.

Австралийка Кэсс Крофтс основала детективное агентство Venus Investigations, чтобы раскрывать измены. Она рассказала, что существует неочевидный признак неверности партнера, на который многие не обращают внимание. Речь идет об использовании наличных денег.

Крофтс объяснила, что в современном обществе все привыкли пользоваться безналичной оплатой, однако у нее есть серьезный минус: она мешает хранить траты в секрете. Отслеживать наличность куда труднее. «Наличные деньги не оставляют следов», — объяснила она.

По словам детектива, если, например, мужчина снимет 200 долларов (20,4 тысячи рублей) и потратит их на любовницу в ресторане, его вторая половинка вряд ли об этом узнает. Изменение финансовых привычек Крофтс назвала возможным указанием на тайны, появившиеся у партнера.

Ранее сообщалось, что женщина из штата Атланта, США, уличила мужа в многочисленных изменах и заставила его заплатить 2,3 миллиона долларов (230 миллионов рублей). По ее подсчетам, супруг изменял ей с 60 женщинами.

