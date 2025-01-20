Дима Билан удивил фанатов кардинальной сменой имиджа

Российский певец Дима Билан кардинально сменил имидж и удивил фанатов новой внешностью. Соответствующие кадр и комментарии появились в сторис его Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 3,8 миллиона подписчиков.

43-летний исполнитель опубликовал снимок, на котором предстал с гладко выбритым лицом и без бороды. При этом он надел коричневую майку на широких бретелях. На фото певец позировал, подняв одну руку и захватывая часть волос. Свой образ он дополнил массивным кольцом серебряного цвета.

Поклонники восхитились внешностью Билана в комментариях под постом. «Я как будто попала назад в то время, когда вам лет 20 было», «Опять... нет, не двадцать пять. Просто двадцать! Ну до чего хорош!», «Дима Билан образца 2005 года», «Сколько же вам лет? Явно не ту дату недавно отпраздновали», «Молодильные яблоки в деле», — высказались они.

Ранее в январе 43-летний Дима Билан прошелся топлес перед камерой. Исполнитель запечатлел себя в зеркале на вилле во время отдыха на Мальдивах.