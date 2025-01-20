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20:01, 20 января 2025Культура

Главный фильм года обвинили в использовании нейросетей

Режиссера Брэди Корбета обвинили в использовании нейросетей в фильме «Бруталист»
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Бруталист»

В преддверии наградного сезона «Бруталист», взявший главную награду «Золотого глобуса», в том числе статуэтки за режиссуру и лучшую мужскую роль, оказался в центре скандала. Создателей фильма обвиняют в использовании искусственного интеллекта. Об этом в интервью порталу Red Shark News рассказал один из членов съемочной команды картины Дэвид Янчо.

Киномонтажер заявил, что для передачи аутентичности речи героев на венгерском языке и создания нескольких зданий в конце фильма режиссер «Бруталиста» Брэйди Корбет использовал программу Respeecher. Однако позже постановщик вместе с исполнителем главной роли Эдрианом Броуди решили, что быстрее и эффективнее будет использовать искусственный интеллект.

Известно, что драма, уже собравшая большое количество наград, рассказывает о венгерском архитекторе, который после Второй мировой войны переезжает в США, чтобы воплотить в жизнь заказ состоятельного клиента. Картину называют одним из фаворитом предстоящей церемонии вручения премии «Оскар», однако теперь эксперты критикуют создателей фильма за использование нейросетей.

Ранее стало известно, что фильм «Анора» с российскими актерами назвали лучшим в 2024 году. По мнению авторитетного издания IndieWire, фильм «Бруталист» расположился на второй строчке в рейтинге.

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