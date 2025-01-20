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04:30, 20 января 2025Ценности

Модель отдохнула на пляже в экстремально открытом бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Габриэль Эпштейн

Габриэль Эпштейн. Фото: @gabbyepstein

Австралийская модель Габриелла Эпштейн поделилась откровенными фотографиями с пляжа. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя телезвезда отдохнула у океана в экстремально открытом бикини без лямок, который демонстрировал ее грудь. При этом волосы знаменитость оставила распущенными, а от макияжа она отказалась. Кроме того, манекенщица надела несколько ожерелье и подвесок.

Известно, что Эпштейн сделала кадры в Лос-Анджелесе, куда она переехала из Австралии.

Ранее в январе Валя Карнавал опубликовала фото в обнажающих ягодицы шортах. 23-летняя исполнительница показала сделанные ночью кадры, на которых предстала в черно-голубом топе от бикини с треугольными чашками.

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