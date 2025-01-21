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11:42, 21 января 2025Ценности

Бьянка удивила фанатов фигурой в бикини после похудения на 35 килограммов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Бьянка

Бьянка. Фото: @biankarnb

Российская певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, снялась в откровенном видео после похудения на 35 килограммов и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница поделилась снимками, на которых продемонстрировала фигуру в золотистом сияющем бикини с разных ракурсах. На размещенных кадрах видно, что раздельный купальник состоит из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с высокой посадкой и завязками на талии.

Поклонники оценили преображение артистки в комментариях под постом, который набрал 25,8 тысячи лайков. «Фотошоп? Куда 15 килограммов делось?», «Восхищаюсь твоей красотой», «Шикарно выглядишь», «Легенда», «О такой фигуре многие мечтают», «Главное, чтобы смогла удержать вес», — высказывались они.

В ноябре прошлого года Бьянка резко высказалась о полных людях.

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