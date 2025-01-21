«Монако» с Головиным победил «Астон Виллу» в Лиге чемпионов

«Монако» с Александром Головиным победил «Астон Виллу» в Лиге чемпионов

«Монако» на своем поле обыграл английскую «Астон Виллу» в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 21 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на восьмой минуте забил защитник монегасков Уилфрид Синго. У «Монако» на 65-й минуте на замену вышел российский полузащитник Александр Головин.

«Монако» набрал 13 очков и вышел на девятое место в турнирной таблице. У «Астон Виллы» столько же очков, клуб находится на седьмой позиции.

В заключительном восьмом туре общего этапа «Монако» 29 января на выезде сыграет с «Интером». «Астон Вилла» в тот же день дома примет «Селтик».