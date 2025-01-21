Москвичам пообещали оттепели

Синоптик Леус: Оттепель вернется в столичный регион в выходные

Оттепель вернется в столичный регион в выходные, 25 и 26 января. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Довольно холодные по меркам нынешней зимы вторник и среда, 21 и 22 января, немного уменьшат положительное отклонение температуры от нормы, которое наблюдается в последнее время. Благодаря оттепели, которая ожидается в выходные дни, средняя температура последней декады января ожидается немного ниже нуля градусов. Таким образом этот месяц может запомниться как один из немногих январей, в течение которого средняя температура подавляющего числа дней была выше климатической нормы. Также этот месяц запомнится периодом с отсутствием снежного покрова.

Во вторник минимальная температура воздуха в мегаполисе, по данным метеостанции ВДНХ, составила минус 6,9 градуса. Таким образом этот день стал вторым из самых холодных в нынешнем январе. Ближайшей ночью похолодает еще сильнее, затем столбики термометров будут уверенно расти и таких низких температур до конца месяца больше не будет.

В четверг и пятницу, 23 и 24 января, в столице днем ожидается от нуля до минус двух градусов, в субботу, 25 января, от нуля до плюс двух градусов, в воскресенье и понедельник, 26 и 27 января, от плюс одного до плюс трех градусов. Оставшиеся дни месяца также пройдут с температурой существенно выше нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал возвращение снегопадов в столицу в ближайшие дни — 22-23 января.