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07:54, 21 января 2025Экономика

Поставки российских алмазов в одну страну рухнули

«Ведомости»: Экспорт российских алмазов в Индию с января по октябрь упал на 17 %
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

С января по октябрь экспорт российских алмазов в Индию упал на 17 процентов год к году. Об этом со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности сообщает газета «Ведомости».

В первом полугодии поставки в азиатскую страну выросли на 22 процента в годовом выражении и составили 4,1 миллиона каратов. Уже в августе продажи обрушились в 18 раз, до 87 440 каратов, а в сентябре — в 25 раз, до 37 220 каратов. Позднее экспорт восстановился, однако по итогам года этого оказалось недостаточно для компенсации падения.

В денежном выражении объем поставок уменьшился в 1,8 раза, до 578,3 миллиона долларов. При этом с июля по октябрь доходы от экспорта составили лишь 58,3 миллиона долларов (в среднем по 14,6 миллиона в месяц) против 520 миллионов в январе-июне. Средняя стоимость поставляемых в республику алмазов снизилась год к году на 31 процент, до 159,1 доллара за карат

Как показывают данные организации алмазодобывающих стран и импортеров алмазов Кимберлийского процесса, мировое производство в 2023 году сократилось на 8 процентов, а экспорт с учетом реализуемых запасов — на девять процентов. Россия в то же время снизила выпуск алмазов на 11, а экспорт — на 12 процентов.

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Алмазы и бриллианты дешевеют с весны 2022-го из-за слабого спроса на драгоценные камни и ювелирные украшения и роста производства синтетических камней. Спекулятивные закупки в 2021–2022 годах привели к подорожанию драгоценных камней е на 80 процентов, что привело к накоплению избыточных запасов, добавил руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Сейчас рынок постепенно восстанавливается, а запасы камней нормализуются,

Группа компаний De Beers уже столкнулась с трудностями в распродаже запаса камней на два миллиарда долларов. Причинами происходящего называют конкуренцию со стороны искусственно выращенных драгоценных камней, последствия пандемии и падение спроса в Китае.

Начальник управления корпоративных финансов «Алроса» Сергей Тахиев предположил, что ситуация на рынке алмазов изменится в течение ближайших месяцев. Спрос на эти драгоценные камни будет расти по мере сокращения их запасов у индийских огранщиков.

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