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18:45, 21 января 2025Ценности

Российская модель в откровенном образе попала на обложку Vogue

Российская супермодель Наташа Поли в укороченной рубашке попала на обложку Vogue
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Наталья Полевщикова

Наталья Полевщикова. Фото: @willyvanderperre / @voguefrance

Российская супермодель Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, в откровенном образе попала на обложку французской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на странице модного издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 39-летняя манекенщица продемонстрировала пресс в голубой укороченной рубашке люксового бренда Prada, позируя перед камерой вполоборота. Внешний вид знаменитости дополнили повязанный на голове платок и широкие очки, оформленные фиолетовыми линзами.

Кроме того, известно, что знаменитость за время съемки примерила розовый плащ и боди, отказавшись при этом от штанов. Также звезда показала фигуру в кружевном комбинезоне розового цвета, оформленном многочисленными вырезами по бокам.

В октябре прошлого года сообщалось, что Наташа Поли оголила грудь в фотосессии для креативной платформы Double Vision.

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