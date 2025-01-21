Следователи опросили Седокову по делу о трагедии с бывшим мужем

Певицу Анну Седокову опросили следователи по делу о трагедии с Янисом Тиммой

Экс-солистку «ВИА Гры» Анну Седокову опросили следователи по делу о трагедии с ее бывшим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщает издание StarHit.

Как сообщает источник, сейчас певица проходит по делу в качестве свидетеля. Ее беседа с правоохранителями не может считаться официальным допросом. Об этом сообщил криминалист Михаил Игнатов.

«Анна была опрошена в качестве свидетеля. Потому что сейчас никаких других статусов у нее нет, уголовного дела тоже нет. Она не допрошена, у нее просто взяли объяснения. Это совершенно разные вещи», — отметил эксперт.

Также Игнатов уточнил, что телефоны Яниса сейчас проверяют следственные органы, которые выясняют, могли ли привести к трагедии переписки, в том числе с бывшей супругой. Поиски могут занять несколько месяцев.

Ранее стало известно, что Седокова после нервного срыва начала готовиться к концертам.