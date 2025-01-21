Телеведущая случайно оголилась на публике из-за пуговицы на платье

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель оконфузилась на публике и посмеялась на этим. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

54-летняя знаменитость поделилась видео с мероприятия, организованного фондовой биржей Nasdaq. Так, Франкель предстала перед зрителями в белом платье, оформленном пуговицами и атласным черным бантом. При этом на размещенных кадрах видно, что одна из пуговиц на изделии расстегнулась, случайно оголив грудь телезвезды.

«Разве когда-нибудь с вами такого не случалось? Сегодняшний конфуз с платьем, представленный вам вашим покорным слугой», — прокомментировала ролик предпринимательница.

В декабре прошлого года папарацци запечатлели Бетенни Франкель в купальнике на пляже.