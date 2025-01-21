Трамп учредил структуру в правительстве во главе с Маском

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о создании департамента эффективности правительства, который будет возглавлять миллиардер Илон Маск.
«Указ по повышению эффективности работы правительства», — объявил помощник перед подписанием соответствующего документа.
Американский лидер уточнил, что Маск получит структуру с примерно 20 людьми, которых наняли, чтобы «повышение эффективности было реализовано».
Ранее Илон Маск не смог сдержать радость после фразы Дональда Трампа о покорении Марса. Отмечается, что во время своей инаугурационной речи Трамп объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс.