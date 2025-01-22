Мужчина украл кольца на 1,9 миллиона рублей под предлогом выбора подарка для дочери

В России мужчина украл роскошные кольца под предлогом выбора подарка для дочери. Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Неизвестный зашел в ювелирный магазин на территории отеля в Санкт-Петербурге и попросил продавца помочь с выбором презента для его дочери. Когда сотрудница бутика отвлеклась, мужчина похитил кольца из белого золота с бриллиантами.
По данным издания, сумма материального ущерба составила 1,9 миллиона рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В ноябре прошлого года сообщалось, что жительница Пятигорска обратилась в полицию по поводу кражи часов стоимостью почти миллион рублей.