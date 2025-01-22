Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:11, 22 января 2025Экономика

Названа доля неготовых вернуть деньги при ошибке в зарплате россиян

KP.RU: 38 % россиян не вернули бы деньги работодателю при ошибке в зарплате
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Andrey Arkusha / Shutterstock / Fotodom

Более трети (38 процентов) россиян не вернули бы деньги при ошибке их работодателя в зарплате. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на результате проведенного опроса.

В опросе приняли участие в общей сложности 8,4 тысячи граждан из различных российских регионов. По его итогам выяснилось, что большая часть респондентов в случае ошибочной выплаты от работодателя предпочли бы дождаться судебного разбирательства по этому вопросу. Только в случае вердикта инстанции в пользу начальства они согласились бы отдать денежные средства.

В свою очередь, 36 процентов респондентов отдали бы выплаченные по ошибке деньги работодателю в тот же день, когда получили сумму на руки. Еще 26 процентов россиян затруднились дать конкретные ответ, как бы поступили они в подобной ситуации.

Ранее газета «Комсомольская правда» сообщила, что часть сотрудников одного из челябинских заводов стали миллионерами из-за ошибки бухгалтерии предприятия. Вместо положенных декабрьских выплат в размере 50 тысяч рублей им перевели на банковские карты в 100 раз больше.

В результате одни рабочие получили оклад в 5 миллионов, а некоторые — 8 миллионов. Как утверждают юристы, доказать подобную ошибку в суде будет крайне сложно, так как в российском законодательстве нет четкого определения подобного казуса. В итоге инстанции в такого рода процессах зачастую встают на сторону рядовых сотрудников, а не бухгалтерии или начальства.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые изложил свою версию срыва Стамбульских соглашений. Почему мирное соглашение так и не подписали?

      В Раде упрекнули Зеленского в незнании истории Украины

      Пентагон признал проблемы с производством гаубиц из-за беспрецедентного спроса Украины

      Обнаружены следы крупнейшего двуного динозавра

      Российскую журналистку заподозрили в выдумывании историй для статей

      В Великобритании сдулся один из видов альтернативной энергетики

      Задержание участников ОПГ в российском регионе попало на видео

      Пропавший многодетный отец не выжил в ходе боев под Курском

      Доктор Мясников лег в постель со змеей и пожаловался на трудную работу

      Россиянина задержали за финансирование террористической организации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше