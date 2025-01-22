Названа доля неготовых вернуть деньги при ошибке в зарплате россиян

KP.RU: 38 % россиян не вернули бы деньги работодателю при ошибке в зарплате

Более трети (38 процентов) россиян не вернули бы деньги при ошибке их работодателя в зарплате. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на результате проведенного опроса.

В опросе приняли участие в общей сложности 8,4 тысячи граждан из различных российских регионов. По его итогам выяснилось, что большая часть респондентов в случае ошибочной выплаты от работодателя предпочли бы дождаться судебного разбирательства по этому вопросу. Только в случае вердикта инстанции в пользу начальства они согласились бы отдать денежные средства.

В свою очередь, 36 процентов респондентов отдали бы выплаченные по ошибке деньги работодателю в тот же день, когда получили сумму на руки. Еще 26 процентов россиян затруднились дать конкретные ответ, как бы поступили они в подобной ситуации.

Ранее газета «Комсомольская правда» сообщила, что часть сотрудников одного из челябинских заводов стали миллионерами из-за ошибки бухгалтерии предприятия. Вместо положенных декабрьских выплат в размере 50 тысяч рублей им перевели на банковские карты в 100 раз больше.

В результате одни рабочие получили оклад в 5 миллионов, а некоторые — 8 миллионов. Как утверждают юристы, доказать подобную ошибку в суде будет крайне сложно, так как в российском законодательстве нет четкого определения подобного казуса. В итоге инстанции в такого рода процессах зачастую встают на сторону рядовых сотрудников, а не бухгалтерии или начальства.