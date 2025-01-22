Пострадавшим предоставят право ознакомиться с материалами дела о теракте в «Крокусе»

РИА Новости: Пострадавшие при теракте в «Крокусе» смогут изучить материалы дела

Пострадавшие в результате теракта, произошедшего в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», могут воспользоваться своим правом изучить все материалы уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Ознакомиться со следственными документами потерпевшие смогут после окончания расследования.

14 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в качестве обвиняемых по этому делу привлечены 27 фигурантов. Он назвал теракт в подмосковном Красногорске самым тяжелым и трагическим происшествием прошлого года.

