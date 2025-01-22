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08:51, 22 января 2025Экономика

Россияне бросились покупать ювелирные украшения

Почта Банк: В 2024-м россияне увеличили траты на украшения и часы на 47 %
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 2024-м россияне резко увеличили траты на украшения из драгоценных металлов и часы. О том, что граждане бросились покупать ювелирные изделия, со ссылкой на данные Почта банка сообщает газета «Известия».

Согласно анализам трансакций, количество покупок за 12 месяцев выросло в 1,5 раза, а траты — на 26 процентов. Средний чек на покупку украшения составил 17 417 рублей.

Как отмечают аналитики, мужчины покупали украшения в два раза чаще женщин, и средний чек их покупок оказался больше на четверть (25 процентов) — 18 654 рубля. Тенденцию объяснили желанием покупать драгоценности в подарок на знаковые события. В целом же причиной рост продаж в отрасли назвали стремление россиян инвестировать в украшения, которые от года к году неизменно дорожают.

По оценке кредитной организации, повышение расходов на ювелирные изделия также объясняется тем, что многие россияне рассматривают такие покупки в качестве инвестиции, потому что украшения зачастую заметно растут в цене из года в год.

Участники отрасли при этом предполагают, что в 2025 году темпы роста продаж ювелирных изделий в России серьезно замедлятся после всплеска потребительской активности в 2024-м. По данным сети Sokolov, cуммарные объемы продаж ювелирных украшений в России выросли примерно на 26 процентов и достигли отметки в 461 миллиард рублей в денежном выражении. Глава сети Николай Поляков связал динамику в первую очередь с ростом биржевых цен на драгоценные металлы. Так, по данным Центробанка (ЦБ), котировки золота за год увеличились на 45 процентов, до 8551,7 рубля за грамм, а серебра — на 46 процентов, до 96,9 рубля.

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