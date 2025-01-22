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12:54, 22 января 2025Силовые структуры

Полицейские накрыли сеть подпольных игровых клубов с доходом более 1,2 миллиарда рублей

В Петербурге накрыли нелегальные игровые клубы с доходом более 1,2 млрд рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции накрыли сеть нелегальных игровых клубов с доходом более 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

По данным канала, сеть подпольных игровых залов работала с 2020 года. За это время организаторы заработали более 1,2 миллиарда рублей. Затраты на содержание семи точек были небольшими, и ежемесячный доход владельцев составлял около 25 миллионов рублей. Игровые находились на съемных квартирах, их обслуживало минимальное количество персонала. Они не размещали рекламу, услугами пользовались постоянные и проверенные клиенты.

Сотрудники полиции задержали восемь человек. Оборудование изъято и возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве вынесли приговор организатору подпольного игорного синдиката и его 13 сообщникам.

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