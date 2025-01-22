Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:54, 22 января 2025Россия

В Москве посетители почти 15 минут провисели вниз головой на карусели из-за поломки

В Москве посетители парка почти 15 минут провисели вниз головой на карусели
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Москве в парке «Остров мечты» посетители почти 15 минут провисели вниз головой на аттракционе «Мельница», который вышел из строя. Подробности о ситуации рассказали в пресс-службе парка, пишет РЕН ТВ.

«Системы аттракциона сработали в штатном режиме, сотрудники отреагировали оперативно, в соответствии с регламентом и должностными инструкциями операторы парка помогли посетителям покинуть аттракцион», — сообщили там.

В парке добавили, что техническая остановка карусели произошла в 19.36 по московскому времени. После технических работ аттракцион вернулся к работе в штатном режиме.

В сентябре 2024 года центральном парке культуры и отдыха Волгограда с зависшего аттракциона эвакуировали более 30 человек, которые оказались заблокированы на карусели. Аттракцион, как выяснилось, остановился из-за скачка напряжения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В любое время». Трамп высказался о сроках встречи с Путиным, назвал президента России умным и допустил введение новых санкций

      Порномодель уличили во лжи о сексе с 1057 мужчинами за 12 часов

      Парень показал связанное с чаевыми правило ресторана в США и разозлил пользователей сети

      Россиянам стали реже отказывать в оформлении кредитов

      В России экс-главу центра народной культуры осудили за взятки на поставках инструментов

      В Москве посетители почти 15 минут провисели вниз головой на карусели из-за поломки

      Жителей Сибири предупредили о непогоде

      Российские военные сорвали попытку контратаки ВСУ на кураховском направлении

      В Гренландии выразили надежду на визит Трампа на остров

      Россиянам назвали способ найти фальшивки среди банковских приложений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше