В Москве посетители почти 15 минут провисели вниз головой на карусели из-за поломки

В Москве посетители парка почти 15 минут провисели вниз головой на карусели

В Москве в парке «Остров мечты» посетители почти 15 минут провисели вниз головой на аттракционе «Мельница», который вышел из строя. Подробности о ситуации рассказали в пресс-службе парка, пишет РЕН ТВ.

«Системы аттракциона сработали в штатном режиме, сотрудники отреагировали оперативно, в соответствии с регламентом и должностными инструкциями операторы парка помогли посетителям покинуть аттракцион», — сообщили там.

В парке добавили, что техническая остановка карусели произошла в 19.36 по московскому времени. После технических работ аттракцион вернулся к работе в штатном режиме.

В сентябре 2024 года центральном парке культуры и отдыха Волгограда с зависшего аттракциона эвакуировали более 30 человек, которые оказались заблокированы на карусели. Аттракцион, как выяснилось, остановился из-за скачка напряжения.