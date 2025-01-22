На юге Москвы произошел пожар

МЧС Москвы: На юге столицы при пожаре в пятиэтажке спасли пять человек

Пять человек спасли при пожаре в пятиэтажке на юге Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России.

Уточняется, что загорелся дом по адресу ул. Нагорная, д. 31. Пожар произошел в межквартирном холле с переходом на вторую квартиру на четвертых этаж. Пострадавшие госпитализированы. Открытое горение ликвидировали 42 специалиста и 24 единицы техники.

В ночь на 15 января начался пожар в ЖК «Савеловский Сити» на северо-востоке Москвы. Огонь распространился в квартире 47-этажного дома, за помощью к медикам, по неофициальным данным, обратились минимум семь человек. Позже в сети появились кадры пожара.