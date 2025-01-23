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16:29, 23 января 2025Культура

Отец бывшего мужа Седоковой рассказал об ультиматуме певицы

Райтис Тимма: Анна Седокова заставила сына выбирать между ней и матерью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Анна Седокова

Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Райтис Тимма, отец баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы, рассказал об ультиматуме артистки. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

По словам Тиммы-старшего, он допускает, что в начале отношений Седокова любила его сына. Он отметил, что семья видела ссоры пары в соцсетях, но считала это пиаром. «Оказалось, все по-настоящему. Был такой один ход конем, когда мама Яниса гостила у него в Америке и Анна сказала ему: "Либо мама, либо я". Тогда они поссорились, и сыну пришлось снимать гостиницу», — сказал отец спортсмена, добавив, что уже тогда показалось, что «не совсем все хорошо».

Ранее российский продюсер Олеся Сазыкина заявила, что Анна Седокова будет зарабатывать миллионы на телевизионных программах после выхода из больницы.

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